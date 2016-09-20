'Özgür Gündem'le dayanışma' davaları başladı; dosyalar birleştirildi, duruşma ertelendi

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 'PKK propagandası' yaptığı gerekçesiyle 'geçici olarak' kapattığı Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan gazetecilere açılan davalar başladı. Bugün ilk olarak gazeteciler Ayşe Düzkan ile Ragıp Duran hakim karşısına çıktı. Dosyaların birleştirildiği dava 15 Aralık'a ertelendi.

16 Ağustos'ta kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan gazetecilere açılan davalar başladı. İlk olarak gazeteciler Ayşe Düzkan ile Ragıp Duran'ın duruşması, "örgüt propagandası yapıldığı" iddiasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duran'ın raporlu olduğu için katılmadığı duruşmaya gazetenin tutuklu Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya da duruşmaya katıldı. Hâkim ayrıca,13. Ağır Ceza mahkemesine ayrı ayrı açılan 'Özgür Gündem dayanışması' davalarının birleştirilmesine de karar verdi. Dosyaların birleştirildiği dava 15 Aralık 2016 tarihine ertelendi. Düzkan ve Duran tutuksuz yargılanacak.

Cezaevinde tecrit koşulları

Düzkan, duruşma sonrasında Kızılkaya'nın cezaevinde çıplak arama gibi kötü muameleye maruz kaldığını ve tecrit koşullarında bulunduğunu söyledi.

Milletvekilleri de adliyede

Saat 10.00'da Nöbetçi Yayın Yönetmenleri ile basın meslek örgütlerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında olduğu bir grup gazeteci Düzkan ve Duran'a destek için adliyeye geldi.

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası'nın Genel Başkanı gazeteci Faruk Eren 22 Eylül'de; Ertuğrul Mavioğlu da 29 Eylül'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Gazeteci Celal Başlangıç, Fehim Işık, Yıldırım Türker, Ayşe Batumlu, İhsan Çaralan, Murat Çelikkan ve Beyza Üstün hakkında açılan davaların ilk duruşmaları da Ekim ayında görülecek. Kasım ayında ise 4 nöbetçi genel yayın yönetmeninin duruşması olacak. Celaletin Can 1 Kasım'da, kısa bir süre cezaevinde tutulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yayıncı yazar Ahmet Nesin 8 Kasım'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

100 gazeteci destek için yayın yönetmeni olmuştu

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde başlayan dayanışma kampanyasında 100 gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, sanatçı, gazete üzerindeki baskılara dikkat çekmek amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapmıştı. Kampanya sırasında dayanışmacı yayın yönetmenleri Fincancı, Önderoğlu ve Nesin tutuklanınca, çok sayıda gazeteci yayın yönetmenliği için gazeteye başvuruda bulunmuştu.

Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri hakkında halen yeni soruşturmalar açılıyor.

Haklarında soruşturma açılıp savcılığa ifade vermeye çağrılan gazetecilerin isimleri ise şöyle:

Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan, Hasan Cemal, Aydın Engin, Şeyhmus Diken, Derya Okatan, Murat Uyurkulak, Said Sefaoğlu, Faruk Balıkçı, Tuğrul Eryılmaz, Mehmet Güç, Nadire Mater, Kumru Başer, Kemal Can, Necmiye Alpay, Jülide Kural, Deniz Türkali, Çilem Küçükkeleş, H. Hayri Şanlı, Veysi Altay.

Soruşturması devam eden gazeteciler

Soruşturması devam eden gazetecilerin isimleri ise şöyle:

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan, Cumhuriyet yazarı Aydın Engin ile gazeteciler Şeyhmus Diken, Derya Okatan, Murat Uyurkulak, Said Sefaoğlu, Faruk Balıkçı, Tuğrul Eryılmaz, Mehmet Güç, Nadire Mater, Kumru Başer, ve Kemal Can; Özgür Gündem kapatıldıktan sonra tutuklanan dilbilimci Necmiye Alpay; sanatçılar Jülide Kural ve Deniz Türkali; HDP MYK Üyesi Çilem Küçükkeleş, H. Hayri Şanlı ve Veysi Altay.



Haklarında soruşturma açılan isimlerden bugüne kadar 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı verilen isimler ise şöyle:

Eşber Yağmurdereli, Ahmet Abakay, Saruhan Oluç, Işın Eliçin, Mustafa Sönmez, Melda Onur, İhsan Eliaçık, Hasip Kaplan ve Sabahat Tuncel.