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Medya

Özgür Gündem’e destek veren Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran hâkim karşısına çıkacak

Basın İş, yargılanma ve soruşturma için ‘takipçi’ olma çağrısı yaptı

19 Eylül 2016 22:40

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne yönelik baskı ve soruşturmalara dikkat çekmek için başlatılan bir günlük ‘Eş Genel Yayın Yönetmenliği ‘ kampanyasına katılanlar yargılanmaya başlıyor. Hâkim karşısına çıkacak ilk isimler DİSK Basın-İş Sendikası yöneticisi Ayşe Düzkan ve gazeteci-yazar Ragıp Duran olacak.

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma için 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası başlatılmıştı.

Bu kampanyaya katılanlar arasında yer alan DİSK Basın-İş Sendikası yöneticisi Ayşe Düzkan ve gazeteci-yazar Ragıp Duran yarın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Düzkan ve Duran hakkında “örgüt propagandası yapıldığı” iddiası ile soruşturma başlatılmıştı.

Davanın ilk duruşması için DİSK Basın-İş Sendikası destek çağrısı yaptı.

DİSK Basın İş, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Düzkan ve tüm diğer gazeteciler için dayanışma çağrısında bulundu.

Basın İş, yargılanma ya da soruşturma aşamasındaki 48 gazeteci ve aydınla dayanışma sergileyerek davaların takipçisi olmak için çağrı yaptı.

Yarın saat 10.00’da Ayşe Düzkan için Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması yapılacak.

 

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