‘Özgür Gündem ile dayanışma’ davaları 20 Eylül’de başlıyor

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan ‘ eş yayın yönetmenliği’ yapan gazeteciler hakkında açılan davalar 20 Eylül’de başlıyor. İlk olarak gazeteciler Ayşe Düzkan ile Ragıp Duran yargılanacak. Tutuklu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ise her davanın sanığı.

Etkin Haber Ajansı’ndan (ETHA) Arzu Demir’in haberine göre, 20 Eylül günü, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk olarak gazeteciler Ayşe Düzkan ile Ragıp Duran hakim karşısına çıkacak.

Kızılkaya ise 20 Eylül'den itibaren başlayan tüm davaların ortak sanığı konumunda. Silivri 9 No'lu Hapishanesi'nde tutuklu bulunan gazetenin son Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya ile birlikte tutulan Kızılkaya'nın tüm duruşmalara getirilip getirilmeyeceği ise bilinmiyor.

22 Eylül'de DİSK'e bağlı Basın-İş'in Genel Başkanı gazeteci Faruk Eren, 29 Eylül'de gazeteci Ertuğrul Mavioğlu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ekim ayında ise Celal Başlangıç, Fehim Işık, Yıldırım Türker, Ayşe Batumlu, İhsan Çaralan, Murat Çelikkan ve Beyza Üstün hakkında açılan davaların ilk duruşmaları görülecek.

Kasım ayında, şimdilik 4 eş yayın yönetmeninin duruşması görülecek. Celalettin Can 1 Kasım'da, kısa süre cezaevinde tutulan TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yayıncı Ahmet Nesin de 8 Kasım günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Cengiz Baysoy'un hakkında da 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava konusunun büyük kısmını “örgüt propagandası yapıldığı” iddiası oluşturuyor.

100 kişi destek için yayın yönetmeni oldu

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde başlayan dayanışma kampanyası kapsamında 100 gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, sanatçı ve siyasetçi, gazete üzerindeki baskılara dikkat çekmek amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapmıştı.

Soruşturması devam eden gazeteciler

Soruşturması devam eden gazetecilerin isimleri ise şöyle:

T24 yazarı Hasan Cemal, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan, gazeteciler Aydın Engin, Şeyhmus Diken, Derya Okatan, Murat Uyurkulak, Said Sefaoğlu, Faruk Balıkçı, Tuğrul Eryılmaz, Mehmet Güç, Nadire Mater, Kumru Başer, ve Kemal Can; Özgür Gündem kapatıldıktan sonra tutuklanan dilbilimci Necmiye Alpay; sanatçılar Jülide Kural ve Deniz Türkali; HDP MYK Üyesi Çilem Küçükkeleş, H. Hayri Şanlı ve Veysi Altay.

9 kişiye takipsizlik

Haklarında soruşturma açılan isimlerden bugüne kadar 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı verilen isimler şöyle:

Eşber Yağmurdereli, Ahmet Abakay, Saruhan Oluç, Işın Eliçin, Mustafa Sönmez, Melda Onur, İhsan Eliaçık, Hasip Kaplan ve Sabahat Tuncel.