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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eren Keskin: Özgür Gündem bombaladığında Ahmet Altan Musa amcanın yanındaydı!

"Korkunun had safhada olduğu zamanda, Ahmet Altan yanımızdaydı"

22 Eylül 2016 14:52

Özgür Gündem eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin, gazeteci ve yazar Ahmet Altan ile akademisyen Mehmet Altan'ın 'subliminal mesajla darbe girişimine iştirak'la suçlanmasına tepki göstererek,  "Ey 'gazeteciler' Özgür Gündem bombaladığında , siz neredeydiniz, Ahmet Altan Özgür Gündem'in yanındaydı.Yani Musa amcanın!" (Musa Anter - T24) dedi. Gece yarısı nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet Altan tutuklanmış, Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eren Keskin, Özgür Gündem'de nöbetçi yayın yönetmenliği  yapan Eren Keskin 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eren Keskin, Altan kardeşlerle ilgili şunları söyledi:

Ergenekon da, FETÖ de darbe aracıdır. Aynı kaynaktan beslenirler ve Özel Harp Koruması altındadırlar.Militarizmin aracı çoktur!

90'ların , 'kara'ortamında,korkunun had safhada olduğu zamanda, Ahmet Altan yanımızdaydı, O'na küfredenler yoktular!Çünkü korkuyorlardı.

Ey 'gazeteciler' Özgür Gündem bombaladığında , siz neredeydiniz, Ahmet Altan Özgür Gündem'in yanındaydı.Yani Musa amca nın!

#AltanlariSerbestBırakın

 

 

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