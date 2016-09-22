Tam metin: Mehmet Altan'ın tutuklandığı, Ahmet Altan'ın serbest bırakıldığı hâkimlik sorgusunun tutanağı

15 Temmuz darbe girişimi öncesi "subliminal mesaj vererek darbeye iştirak ettikleri, üyesi oldukları FETÖ'nin propagandasını yaptıkları, yardım ve yataklıkta bulundukları" iddiasıyla 10 Eylül'de gözaltına alınan gazeteci yazar Ahmet Altan ile Prof. Mehmet Altan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlikteki sorgunun ardından Mehmet Altan tutuklandı, Ahmet Altan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimi Selami Yılmaz, "bilgi birikimi, eğitim durumu ve sosyal statüsü gereğince 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün ülke yönetimini ele geçirmeye çalıştığını kolaylıkla bilmesi gerekirken örgütün yayın organlarında örgütün amaçlarına uygun beyanlarda bulunduğu, yazılar yazdığı" iddiasıyla Prof. Mehmet Altan'ı tutukladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu yaklaşık iki saat sürdü ve 03:40'ta bitti. Karar ise sabah 04:15 sularında açıklandı.

Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki sorgularına ilişkin tutanağın tam metni şöyle:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Altan'ın adliye çıkışı yaptığı ilk açıklama şöyle: