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15 Temmuz Darbe Girişimi

Harp Akademileri Lojmanları’nda operasyon; 44 asker gözaltında

Yapılan aramalarda darbe girişimine dair el yazması not ve 23 adet 1 dolarlık banknot bulundu

26 Temmuz 2016 19:46

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Harp Akademileri Lojmanları'nda dün yapılan arama ve kontrollerde 3 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 34 yüzbaşı ve 1 başçavuş olmak üzere toplam 44 asker şüpheli gözaltına alındı. Lojmanlar ve şüpheli askerlerin birlikteki odalarında yapılan aramalarda darbe girişimine dair el yazması not ve 23 adet 1 dolarlık banknot bulundu.

Darbe girişimine yönelik sürdürülen operasyonlarda cuntanın planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen tarafından okunarak örgüt mensuplarına gönderilen ve örgüt mensuplarının konum ve birbirlerini tanımasını sağladığı öne sürülen 1 dolarlık 10 adet banknot ele geçirilmişti.

 

 

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