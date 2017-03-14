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Yaşam

Hangi kan grubundan erkeklerde ereksiyon bozukluğu daha fazla görülüyor?

Bilim insanları kan grubu ile ereksiyon ilişkisini ele aldı

14 Mart 2017 00:46

Ordu Üniversitesi’nden bilim insanları kan grubu ile ereksiyon arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı konusunu ele aldı. Nisan 2012-Nisan 2015 arasında 350 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre kan grubu 0 olan erkeklerin ereksiyon bozukluğu yaşama ihtimalleri A, B ya da AB grubuna kıyasla çok daha az.

Hastalık, yaş, alkol ve sigara kullanımı konusunda farklılıkları bulunmayan deneklerin kan gruplarına göre iki gruba ayrıldığı deneyin sonuçlarına göre, 0 kan grubu ile kıyaslandığında, A ya da B grubu kana sahip erkeklerin ereksiyon bozukluğu yaşama ihtimalleri 4 kat daha fazla. AB kan grubu içinse bu riskin 5 kat kadar daha fazla olduğu belirtiliyor.

Kan gruplarına ilişkin daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle AB grubu olmak üzere bazı kan gruplarının, kalp hastalıkları, kan pıhtılaşması ya da yüksek kolesterol gibi birtakım sağlık sorunları ile ilişkili olduğu belirtiliyordu.

Aynı mekanizma, ereksiyon bozukluğu ile kan grubu arasında da işliyor olabilir. Çünkü bazı araştırmalarda, ereksiyon bozukluğunun kalp sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekiliyor. Penis bölgesindeki damarlar, kalp çevresi ile kıyaslandığında daha ufak olduğu için, olumsuz etkiler ilk önce penis bölgesinde beliriyor olabilir.

Kan grubu A ya da B olan kişilerin kanında adezyon molekülü seviyesi daha yüksek olduğu için, arterlerde plak oluşumu da söz konusu olabiliyor. Bu da kan akışını etkiliyor.

Ancak bu çalışmanın arada bir neden sonuç ilişkisini kurmak bakımından yetersiz olduğunu a belirtmek gerekiyor.

 

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