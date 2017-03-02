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Yaşam

Chapman Üniversitesi araştırdı; cinsel yönelimler, orgazmı etkiliyor mu?

Araştırmaya göre, kadınların orgazm olma sıklığı ile kendilerine oral seks yapılması arasında ilişki bulunuyor

02 Mart 2017 22:09

Chapman Üniversitesi, 26.032’i heteroseksüel erkek, 24.102’i heteroseksüel kadın, 452’si gay erkek, 550’si biseksüel erkek, 340’ı lezbiyen ve 112’si biseksüel kadın olmak üzere toplamda 52.588 yetişkin üzerinde yaptığı ankete göre göre heteroseksüel kadınlar, partnerleriyle girdikleri cinsel ilişkilerde daha az orgazm oluyor.

Sonuçları Archives of Sexual Behavior’da yayınlanan araştırmaya göre, heteroseksüel erkeklerin yüzde 95’i de “genellikle” ya da “her zaman” orgazm olduklarını söylerken, benzer yanıtları sunan gay erkeklerin oranı yüzde 89 oldu. Aynı yanıtı veren biseksüel erkeklerin oranı ise yüzde 88.

Fakat konu kadınlar olduğunda, aynı soruya verilen yanıtların farklı olduğu görüldü. İlişki sırasında her defasında orgazm olduğunu belirten lezbiyenlerin oranı yüzde 86 olurken, heteroseksüel ve biseksüel kadınların her seferinde orgazm olma oranı yüzde 65 civarında kaldı. Peki kadınlardaki bu farklılığın nedeni ne?

Men’s Health’de yayımlanan habere göre, araştırmacılar her ne kadar tam olarak emin olamasalar da birkaç nedenden şüpheleniyor. Örneğin, lezbiyenler kadın anatomisini daha iyi tanıdıkları için, diğerlerine kıyasla klitoral uyarılma konusunda daha iyi olabilecekleri ifade ediliyor. Ayrıca, partnerlerini memnun etme konusunda erkeklerden daha hassas yaklaşıyor olabilirler.

Ayrıca, araştırmanın bulgularına göre, kadınların orgazm olma sıklığı ile kendilerine oral seks yapılması arasında bir ilişki söz konusu. Daha sık orgazm olduğunu söyleyen kadınların, kendilerine daha fazla oral seks yapıldığı, seks sürelerinin uzun olduğu ve ilişkilerinde daha çok tatmin oldukları sonucuna ulaşıldı.

 

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