Mısır’dan ereksiyon fetvası

Mısır'da bir din bilgini, ereksiyona engel olabileceği uyarısının yer aldığı kelliğe karşı bir ilacın kullanılmamasını tavsiye etti.



Saçları dökülmekte olan Adnan isimli bir internet kullanıcısı, "İslam-on-line" web sitesinde, broşüründe yan etki olarak ereksiyonda sorun yaratabileceği belirtilen kelliğe karşı ilaç ile 0,3 miligram alkol içeren bir saç losyonunu kullanmasının dinen caiz olup olmadığını sordu.



Zeyneb El Alvani isimli din bilgini, yanıtında, bu kellik ilacının kullanılmaması gerektiğini, zira iktidarsızlığın çiftlerin yaşamında olumsuz etkiler yaratabilen ciddi bir sorun olduğunu belirtti.



Dini bilgini, söz konusu saç losyonunun da, alkol içerdiği için, alternatifi varsa kullanılmamasını tavsiye etti.



(AA)

