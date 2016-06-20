Ereksiyon olamadığı için cinsel organını kesti, pişman olup iğne iplikle dikmeye çalıştı!

Adana'da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki K.O.K., cinsel ilişki sırasında ereksiyon olamayınca bıçakla cinsel organını kesti.

DHA'nın haberine göre, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen genç pişman olunca, kök bölgesine yakın bir noktadan kopma noktasına yakın kestiği cinsel organını iğne iplikle dikmeye çalıştı. Aşırı kan kaybeden genç, çağırdığı sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi K.O.K., iddiaya göre geçen cuma günü kız arkadaşını Gürselpaşa Mahallesi'nde lüks site içerisindeki evine davet etti. Uyuşturucu alan çift, sevişmeye başladı. K.O.K. ereksiyon olamayınca kız arkadaşı yataktan kalkıp, evi terk etti. Sinirlenen üniversiteli genç, bıçakla cinsel organını kesti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybından yarı baygın halde olan genci, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cinsel organı kök bölgesine yakın bir noktadan büyük oranda kesilen üniversiteli genç, ameliyata alındı. Aşırı kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan K.O.K., yoğun bakıma alındı.