T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ereksiyon olamadığı için cinsel organını kesti, pişman olup iğne iplikle dikmeye çalıştı!

Aşırı kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan K.O.K., yoğun bakıma alındı

20 Haziran 2016 17:49

Adana'da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki K.O.K., cinsel ilişki sırasında ereksiyon olamayınca bıçakla cinsel organını kesti.

DHA'nın haberine göre, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen genç pişman olunca, kök bölgesine yakın bir noktadan kopma noktasına yakın kestiği cinsel organını iğne iplikle dikmeye çalıştı. Aşırı kan kaybeden genç, çağırdığı sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi K.O.K., iddiaya göre geçen cuma günü kız arkadaşını Gürselpaşa Mahallesi'nde lüks site içerisindeki evine davet etti. Uyuşturucu alan çift, sevişmeye başladı. K.O.K. ereksiyon olamayınca kız arkadaşı yataktan kalkıp, evi terk etti. Sinirlenen üniversiteli genç, bıçakla cinsel organını kesti. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybından yarı baygın halde olan genci, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cinsel organı kök bölgesine yakın bir noktadan büyük oranda kesilen üniversiteli genç, ameliyata alındı. Aşırı kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan K.O.K., yoğun bakıma alındı.

ETİKETLER

BıçakCinsel organCinsel organını kestiEreksiyonEreksiyon problemiAdana

İlgili Haberler

Kavga ettiği adamın cinsel organını kesti!

Ordu'da çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor

Cübbeli Ahmet Hoca: Allah’ın adını zikredip cinsel organa üfleyin

"Şifa Ayetleri" ismiyle basılan kitap tartışma yarattı

Uyuşturucu kullandı, kız arkadaşını dövdü, cinsel organını kesti, pencereden atladı!

Adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

"Kimin cinsel organı daha uzun" tartışması; Arkadaşının penisini baltayla kesti!

Polis tarafından gözaltında tutulan 52 yaşındaki Panfilov hakkında dava açılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24