Uyuşturucu kullandı, kız arkadaşını dövdü, cinsel organını kesti, pencereden atladı!

Fransa'nın Lille kentinde yaşayan bir adam, sentetik uyuşturucu kullandıktan sonra önce kız arkadaşını dövdü, sonra cinsel organını kesti ve ardından kendini pencereden attı.

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre; 30 yaşındaki adam, dün gece halüsinojenik ilaçlar aldı. İddiaya göre; adam ardından, kız arkadaşına saldırdı ve cinsel organını kesmeye çalıştı. İyice galeyana geldikten sonra da otelin ikinci kat penceresinden atladı.

Adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.