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Dünya

"Kimin cinsel organı daha uzun" tartışması; Arkadaşının penisini baltayla kesti!

Polis tarafından gözaltında tutulan 52 yaşındaki Panfilov hakkında dava açılacak

05 Haziran 2016 22:57

Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Başkurdistan'ın Yanaulsky bölgesinde geçtiğimiz ay yaşanan olayda iki arkadaş arasında çıkan kavga birinin diğerinin penisini kesmesiyle son buldu. 

Milliyet'in haberine göre; gerçek isimleri gizli tutulmak suretiyle 52 yaşındaki Vadim Panfilov ile 47 yaşındaki Igor Almazov, Panfilov'un evinde buluşarak içki masası kurdular. Polisin iddiasına göre, alkolü fazla kaçıran ikili cinsel organlarının boyları hakkında hararetli bir tartışmaya girdi.

52 yaşındaki ev sahibi Panfilov, münakaşa devam ettiği sırada bir balta alarak önce 47 yaşındaki arkadaşının başına vurararak onu bayılttı. Almazov'u kısa bir süre daha darp ettikten sonra cinsel organını baltayla kesti. Kestiği organı da evinin bahçesine fırlattı.

Acı içindeki adamın bağırışlarını duyan komşular acil yardım hattını aradı. Hastaneye kaldırılan Almazov'un organı, uzuvların kesilmesinin üzerinden fazla vakit geçtiği için yerine monte edilemedi. 

Aynı mahellede oturan adamların birbirlerini çocukluktan beri tanıdıkları belirtildi. Polis tarafından gözaltında tutulan 52 yaşındaki Panfilov hakkında dava açılacak.

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