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Yaşam

Kavga ettiği adamın cinsel organını kesti!

Ordu'da çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor

26 Eylül 2015 14:31

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sahilde çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü. Kavgada zanlı Ömer C.'nin (32), Mehmet O.’nun (62) başına şişeyle vurduğu ve ardından da bıçakla cinsel organını kestiği iddia edildi.

Olay, Ünye Sahili Yalı mevkiinde kayıklar arasında bu akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içkili olan iki kişi, belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

Bir süre devam eden kavgada zanlı Ömer C.'nin (32), Mehmet O.’nun (62) başına şişeyle vurduğu ve ardından da bıçakla cinsel organını kestiği iddia edildi.

Mehmet O. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Ömer C. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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