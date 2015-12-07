Cübbeli Ahmet Hoca: Allah’ın adını zikredip cinsel organa üfleyin

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün “Şifa Ayetleri” kitabında, Allah’ın ismini söyleyerek cinsel organa üfleyin ifadesi yer alıyor. Tartışma yaratan kitap için Diyanet İşleri Başkanlığı, KRT TV’de yayınlanan “Gönül Mimarları” programında göreve çağırıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre kitabın içinde yazan ilgili kısım şöyle:

1. Tertip: Bakara suresinin 260. ayeti kerimesinin bir kısmı suya okunur. Sudan biraz alınıp tenasül uzvuna serpilir. Ve suyun kalanı içilir.

Anlamı

“Bir vakitte İbrahim, “Ey Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (Allah) “İnanmadın mı?” buyurdu. (İbrahim) “İnandım ancak kalbim iyice yatışsın diye” dedi. “Öyle ise kuşlardan dördünü tut da onları kendine çevir, iyice tanıdıktan sonra her dağ başına onlardan bir parça dağıt. Sonra da onları çağır, sana koşa-koşa gelsinler” buyurdu. Bil ki Allah, gerçekten her şeye gücü yetendir. Yaptığını sağlam yapar ve yaptığında bir hikmet bulunandır.

2.Tertip: Tenasül uzvunun zayıflığının giderilmesi için El-Adiyat suresi okunup uzva üflenir.’

Anlamı

O harıl harıl (savaşa) koşanlara,(Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara, Sabahleyin akın edenlere,Tozu dumana karıştıranlara, Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki, Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. Ve kendisi de buna şahittir.Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak. Ve sinelerin içindekiler derlenecek. O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

3. Tertip: Allah'ın Kayyum ismi zikredilerek uzva üflenir...