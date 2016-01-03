Ereksiyon sorunu olanların yüzde 70'i ölüm riski taşıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre 40 yaş altı erkeklerin yüzde 20'si ereksiyon olamama problemi yaşıyor ve bu erkeklerin yüzde 70'i erken ölüm riski ile karşı karşıya.

Hürriyet’in haberine göre Mississippi Üniversitesi'nden uzmanlar ereksiyon sorununun aşırı yağlanma, hiper tansiyon, obezite, diyabet ve sigara ile alakalı olduğunu da söylüyor. Ereksiyon olamayan erkekler ayrıca koroner kalp hastalığı ve inme için de risk faktörü oluşturuyor.

20 ile 85 yaşları arasında 1790 erkek üzerinde yapılan çalışma 2003 yılında başladı ancak 2011 yılına kadar gönüllüler takip edildi. Araştırmaya katılanlar içinde 557 kişinin ereksiyon bozukluğu yaşadığı ve bunu takip eden 8 yıl içinde ereksiyon olamayanların 244'ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araştırma Journal of Sexual MEdicine isimli bilimsel tıp dergisinde yayınlandı.