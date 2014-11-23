Hangi alışkanlıklar kariyerimize zarar veriyor?

Eğer kariyerimiz durma noktasına geldiyse; kötü şirket politikalarını, iş piyasasının durgunluğunu, hatta iş arkadaşlarımızı suçlamak yerine, dönüp kendimize de bakmamız gerekir. Profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn'deki tecrübeli uzmanlar, iş hayatımızda yapmamamız gerekenler listesini sıraladı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kendi adıyla açtığı idari enstitünün yöneticisi olan Jack Welch, “Kariyerinize son verebilecek davranışlar” başlıklı yazısında şunları söyledi:



“İş hayatınız her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Kariyeriniz duraklama noktasına gelmiş ya da sarsıntı geçiriyorsa –ki hepimizin başından geçmiştir böyle bir dönem– aynada kendinize iyice bakın.”

Yapılmaması gerekenler

Welch, kimse fazla farkında olmasa da şu tür davranışların kariyerinizde ilerlemeye engel olacağı kanısında:

Fazla zaman ve emek harcayıp yeterli sonuç üretmemek

Değişime karşı direnmek, yeni fikirlere açık olmamak

Patronun beğenisini kazanmak, ama iş arkadaşlarının desteğini almamak

Halinden memnun olmak, gelişmenin durması

Sorun çözücü olmak yerine sadece sorunları tespit etmek

“Eğer bunlar arasında kendi davranışlarınızı da görüyorsanız, hemen değiştirmek için harekete geçin,” diyor Welch. “Bunu yaptığınızda, kariyeriniz büyük ihtimalle duraklama döneminden atılım dönemine geçecektir.”



Citi grubunda yönetici olan Linda Descano ise LinkedIn’de paylaştığı “İşyerinde kendinizi göstermenin 5 yolu” başlıklı yazısında, LinkedIn ile Citi’nin yaptığı ortak bir araştırmanın, “erkeklerin meslekleriyle ilgili başarılarını kadınlara oranla daha az paylaştığı” gerçeğine dikkat çekti.

Kendinizi göstermenin yolları

“Erkekler ayrıca kendi başarılarından söz etmeyi zevksizlik olarak görüyor; belki de bu yüzden birçok kadın bu tür girişimlerinin ters tepmesinden kaygı duyduklarını ifade ediyor,” diyor Descano. “İtibarınızı zedelemeden nasıl öne çıkabilirsiniz?” sorusunu meslek koçlarına yönelten Descano’ya gelen yanıtlardan bazıları şunlar olmuş:

İyi iletişim kurun. Net olun, nasıl bir farklılık getirdiğinizi ve bunun işiniz açısından önemini vurgulayın. Bunu, tutarlı ve özgüvenli bir şekilde yapın. Yani, bunlardan söz ettiğiniz için özür dilemeyin.

Yaptığınız işe nasıl bir değer katacağınızı ve bunu size özgü yöntemlerle nasıl yapacağınızı vurgulayın. Geçmiş başarılar hakkında konuşmaktansa, mevcut zorlukları aşma potansiyelinizi gösterecek şekilde kendinizi konumlandırın; böylece kişisel çıkarlarınız için değil, kurumun çıkarları için çalışmak isteyen bir lider profili yaratmış olursunuz.

Birçok kadın kendini övüyor görünümü yaratmamak için “ben” zamirini kullanmaktan kaçınır. Oysa araştırmalar sadece “biz” zamiri kullanıldığında kişisel puan toplanmadığını göstermiştir. Öte yandan sadece “ben” kelimesi kullanıldığında da ekip ruhu taşımadığınız duygusu yaratabilirsiniz. Bu nedenle “ben” ve “biz” kelimelerini dengeli bir şekilde kullanmanız tavsiye ediliyor.



