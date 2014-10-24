Başarılı insanlar işteki son 10 dakikalarını nasıl değerlendiriyor?
24 Ekim 2014 21:18
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İş dünyasında başarılı olan çoğu insanın, iş yerinde geçirdiği son 10 dakikayı verimli bir şekilde kullandıkları bir düzen var. Başarılı insanlara ait bu 12 ipucu, iş yerinizdeki verimliliğinizi oldukça arttırıp daha mutlu bir insan olmanızı sağlayabilir.
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Başarılı ve profesyonel insanlar, her zaman bir yapılacaklar listesine sahiptir. Bu liste onların planlı bir şekilde gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunur. Kafanızda böyle bir liste yapıp, bunu hatırlamaya çalışmak oldukça amatörce. Yapılacaklar listenizdeki maddeleri her zaman gözünüzün önünde olan bir yere yazmak ve her gün, iş yerinden ayrılmadan son 10 dakika içerisinde, bu listeyi gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmak, başarılı bir insan olmanız konusunda size oldukça yardımcı olacaktır.
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Herkesin bildiği bir gerçek var: Eğer yeterince organize olamamışsanız, projelerinizi/görevlerinizi tamamlamak çok daha fazla zaman alır. Eğer masanızı ve masaüstünüzü düzene sokarsanız, daha net ve kesin bir şekilde düşünüp, gerekli adımları daha efektif bir şekilde atabilirsiniz. Aynı zamanda, düzenli olmak, aradığınız dokümanları kolayca bulmanızı da sağlar.
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Gelecekte neler yapacağınızı planlamak kadar, geçmişe bakıp, neler yaptığınızı değerlendirmek de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, öz değerlendirme için 1 dakikanın bile yeterli olabileceğini söylüyor. Gün içerisinde neler yaptığınızı değerlendirmek, kendinize olan güveninizi arttırır ve bir sonraki gün yapacağınız işlere daha büyük bir istekle konsantre olmanızı sağlar.
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İş hayatınızda karşılaştığınız durumların, hangi konularda ve ne zaman aksadığını veya iyi gittiğini düşünün. Eğer hatalarınızdan ve başarılarınızdan bir şeyler öğrenebilirseniz, gelecekte yapacağınız işler için bu tecrübeleri kullanabilirsiniz.
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Eğer iş saatinizin son dakikalarında sizden bir şeyler yapılmanız istenmiş ise, bu isteğin yarına kadar bekleyip bekleyemeyeceğini çok iyi değerlendirmelisiniz. Eğer istek bekleyebilecek ise, yine de 'bu konu yarın daha detaylı bir şekilde değerlendirilecek' şeklinde, karşınızdakinin isteğini gördüğünüzü ve takip ettiğinizi gösteren bir bilgilendirme yapmak faydalı olacaktır. Fakat acil değilse son 10 dakikanızı buna harcamanıza gerek yok.
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İş yerinizdeki son 10 dakika, zihninizin tıkandığı ve durakladığı dakikalar olabilir. Sabah saatlerinde sahip olduğunuz enerji ve kıvrak zeka, iş saatlerinin son dakikalarında ortalarda gözükmeyebilir. Bu durumda, kendinizi işten kopmamak için baskı yapın, konsantre kalmaya çalışın, ve iş dışı aktiviteler ile ilgilenmemeye özen gösterin.
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Başarılı insanlar, ertesi günün sabahında yapacakları önemli şeyleri, günün son 10 dakikasında planlar. Elbette ertesi gün yapılacak onlarca şey var. Hangi hedeflerin sizin için daha önemli olduğunu kendinize sorun ve ertesi güne kafanız çok daha rahat bir şekilde başlayın. Aklınızda 2 ya da 3 öncelikli iş belirleyin ve ertesi gün derhal onlara odaklanın. Böylelikle, günün geri kalan kısmında da zihniniz rahat olacaktır ve iş hayatında yaşadığınız karışıklık, özel hayatınızı etkilemeyecektir.
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İş gününün sonu ve ertesi iş gününün başlangıcı arasında kalan sürede, ne derece ulaşılabilir olacağınızı kendi kendinize değerlendirin ve ilgili kişiler ile bu bilgiyi paylaşın. Bu durum günden güne değişecektir elbette, çünkü özel hayatınızda yaptığınız planlar, iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizi etkileyecektir. İşte bu nedenle, bu değerlendirmeyi her gün yapmak büyük önem taşıyor.
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Dünyanın en iyi çalışma ortamları, çalışanların birbirine saygısı ve birbirinin farkında olması ile kurulmuştur. İş yerinde bir arkadaşınıza teşekkür etmek, sizin mutluluğunuzu arttıracaktır ve iş arkadaşlarınız üzerindeki etkinizi pozitif yönde değiştirecektir.
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İş yerinden ayrılırken gülümseyerek, kendinize psikolojik destek verin. İş yerinizde mutlu olduğunuzu, ertesi gün oraya mutlulukla geleceğinizi, çevrenizdekilere ve kendinize gösterin. Başarılı insanlar, gün sonunda olumlu bir izlenim bırakır ve bu izlenim onların başarısına katkıda bulunur.
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İş hayatı ve özel hayatınız arasında bir denge kurabilmek belki de en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu nedenle, çoğu başarılı insan gibi, iş yerinizi uygun bir zamanda terk edin. Eğer ortada hiçbir neden yokken iş yerinde vakit geçirmeye devam ediyorsanız, bu durum sizin enerjinizi ve başarınızı olumsuz yönde etkileyecektir. (Onedio)