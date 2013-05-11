İş hayatında şeffaflık performans arttırıyor

İş hayatında şeffaflık, birçok insanın gözünde tehdit olarak algılansa da, çalışanların ve şirketlerin beraber büyümesinin anahtarı olarak gösteriliyor. Qualtrics adlı araştırma şirketine göre, şirketlerin başarısızlığa uğramasındaki en büyük nedenlerden biri, çalışanların bir noktada konsantrasyonlarını kaybetmeleri ve ilerlemeleri gereken yoldan çıkmaları.

İş hayatında şeffaflık, kurumsal performansı arttırmanın ana etmenlerinden biri. Şeffaflık uygulamasını başlatan özel araştırma şirketi Qualtrics’e göre, şirketlerin başarısızlığa uğramasındaki en büyük nedenlerden biri, çalışanların bir noktada konsantrasyonlarını kaybetmeleri ve ilerlemeleri gereken yoldan çıkmaları. Bu durum özellikle genç ve hızlı gelişen, yatırımcılarını memnun edebilmek için gelir hedeflerini tutturmaya çalışan şirketler için geçerli.

Qualtrics, başarı yolunda ilerlerken bu hataya düşmemek için, cesur bir karar alarak, tüm çalışanların performanslarını çalışan herkesin görebileceği şekilde açık olarak paylaşmaya başlamış. Böylece Qualtrics, dikkat dağıtıcı etmenleri, korkuları ve konsantrasyonu azaltan olumsuzlukları ortadan kaldırmış.

Qualtrics çalışanlarının ulaşabildiği bilgiler şu şekilde:

- Dönemsel hedefler ve ulaşılan sonuçlar (kazanç ve performans bazında)

- Her çalışan için haftalık hedefler

- Güncel performans değerlendirmeleri, reytingler ve ödüller

- Başarılar, hatalar ve çıkarılan dersler

- Kariyer geçmişi

Nörobilim, beynimizin en iyi çalıştığı zamanın, bir şeyleri saklama ihtiyacı duymadığı, hatalarını örtmeye çalışmadığı ve hatalar üzerinde çok durulmadığı zamanlar olduğunun altını çiziyor. Patronun gözde elemanı olmak, terfi konusunda yapılan haksızlıklar ya da yaptığımız iş için yerden yere vurulmak gibi korkularımız olmadığı zaman daha iyi çalışıyoruz.

İş hayatındaki tüm bu sorunlara çözüm olabilecek şeffaflık, performansı üç ana kategoride arttırıyor; konsantrasyon, bağlılık ve yeteneklerin geliştirilmesi.

1. Konsantrasyon

Her çeyrek dönemin başında, Qualtrics’in tüm çalışanları kendileri için ölçümlenebilir ve kontrol edilebilir hedefler ve sonuçlar belirliyor. Hedefler belirlenirken, herkesin ilerleyişi ve öncelikleri açık şekilde belirtiliyor. Bu durum, hedeflerine ulaşmak için çalışırken, prefrontal kortekste meydana gelebilecek yükü ve bıkkınlık hissini azaltıyor.

2. Bağlılık / Sorumluluk

Şeffaflık, kurumsal misyona olan bağlılığı ve motivasyonu da arttırıyor. Bunun nedeni çalışan bilgilerinin performansla direk olarak ilişkilendirilmesi ve bunun adaleti sağlaması. Şeffaflıkla oluşturulan bu “gerçek adalet” hissi, beynin ödül mekanizmasını harekete geçirerek, çalışanların yaptıkları iş ve çalıştıkları yerle ilgili olan olumsuz hislerini ve tehdit korkularını azaltıyor. Herkes kendi performansını diğerleriyle karşılaştırabilirken, tüm bilgiler analize de açık oluyor. Ödül mekanizması, getirdiği otonomi hissiyle beraber bağlılığı arttırırken, herkesin kendi kariyeri üzerinde hak sahibi olduğu hissini yaratıyor.

3. Yeteneklerin gelişmesi

En çok çalışan kişilerin performansını gözler önüne sermek ve karşılaştırmaya olanak sağlamak, Qualtrics’in yeni çalışanlarını da onlardan ilham alarak kendilerini geliştirmeleri için motive ediyor. Bu ayna tutma durumu (mirroring), performansı olumlu yönde geliştirmek için oldukça etkili.

Şeffaflığın bir diğer artısı ise, doğru kişilerin terfi alması ve başkalarının favorisi olan kişilerdense gerçekten çaba gösterenlerin ödüllendirilmesi.

Yapılan araştırmalara göre, birçok çalışan şeffaflık uygulaması için hazır.

Qualtrics, şeffaflığın kazanan ve kaybedenler yarattığının ve bu ortamın “en iyi” olmayanlar için zorlu olabileceğinin farkında. Dünya çapında yeteneklerin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapan Talent Strategy Group’tan Marc Effron’un söylediğine göre, konu becerilerin açık edilmesine geldiğinde şirketleri oldukça irrasyonel bir korku alıyor.

Liderleğin birçoğu, herkese ilerlemek için sahip olduğu potansiyeli açıkça söylemenin bağlılığı azaltmasından korkuyor.

Bu kadar şeffaf olmak tabii ki zorlu anlar yaratabilir, ancak Effron’a göre, esas soru şu: “Çalışanlarınıza gelecekleriyle ilgili yalan söylemek ne kadar doğru?”

Kaynak: Harvard Business Review