İş hayatında atılan e-postalarda dikkat edilmesi gerekenler

İngiltere’de yapılan araştırmada iş yerinde atılan e-postalarda dikkat edilmesi gereken önemli maddeler belirlendi. Araştırma katılımcılarının büyük bölümü e-postalarında gülen yüz görmek istemediğini söyledi.

Çalışmaya katılanların üçte ikisi yazım hataları barındıran e-postayı yazan kişiye karşı olumsuz duygular beslemeye başladıklarını söyledi.

Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu tatile çıkarken “Ofis dışındayım” mesajının mutlaka posta kutusuna eklenmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre e-postalarda kullanılmaması gereken ifadeler şöyle sıralandı:

-Özellikle müşterilere gönderilen e-postalarda “Öptüm” gibi ifadeler postayı alan kişi tarafından itici bulunuyor.

-Araştırmaya katılanların %44’ü e-postalarında gülen yüz görmek istemediğini söyledi.

-Deneklerin %54’ü iş dolayısıyla tanıştıkları insanların kendilerine “Tatlım”, “Canım” gibi ifadelerle seslenmesini istemediğini belirtti.

-Çalışanların %17’si ise iş arkadaşlarının kendilerine hafta sonu ne yapacaklarını sormasından rahatsız olduğunu bildirdi.