T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İş hayatında atılan e-postalarda dikkat edilmesi gerekenler

Yapılan araştırmada iş hayatında atılan e-postaların içerikleriyle ilgili birçok detaya rastlandı

10 Ağustos 2012 23:09

İngiltere’de yapılan araştırmada iş yerinde atılan e-postalarda dikkat edilmesi gereken önemli maddeler belirlendi. Araştırma katılımcılarının büyük bölümü e-postalarında gülen yüz görmek istemediğini söyledi.

Çalışmaya katılanların üçte ikisi yazım hataları barındıran e-postayı yazan kişiye karşı olumsuz duygular beslemeye başladıklarını söyledi.

Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu tatile çıkarken “Ofis dışındayım” mesajının mutlaka posta kutusuna eklenmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre e-postalarda kullanılmaması gereken ifadeler şöyle sıralandı:

-Özellikle müşterilere gönderilen e-postalarda “Öptüm” gibi ifadeler postayı alan kişi tarafından itici bulunuyor.

-Araştırmaya katılanların %44’ü e-postalarında gülen yüz görmek istemediğini söyledi.

-Deneklerin %54’ü iş dolayısıyla tanıştıkları insanların kendilerine “Tatlım”, “Canım” gibi ifadelerle seslenmesini istemediğini belirtti.

-Çalışanların %17’si ise iş arkadaşlarının kendilerine hafta sonu ne yapacaklarını sormasından rahatsız olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

epostamüşteriiş hayatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24