Hande Kader cinayetinde 1 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şiddet gördükten sonra vahşice katledilip yakılan ve cesedi Zekeriyaköy’de yol kenarına bırakılan 23 yaşındaki trans kadın Hande Kader cinayetinde şüpheli bir kişi hakkında tutuklama talep etti. Şüpheli 19 Ekim tarihinde İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Soruşturmanın güvenliği açısından Cumhuriyet Savcılığı’nın talebiyle İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği öğrenildi.

Hande Kader, 2015 yılında Taksim’de düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde polisin eylemcilere karşı tazyikli su, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale ettiği sırada, TOMA’nın karşısına oturarak polis müdahalesine karşı koydu. Kader'in hafızlara kazınan direnişinden tam bir yıl sonra 6 Ağustos 2016’da kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Kader’in cansız bedeni de 13 Ağustos günü Zekeriyaköy’de yol kenarında bulundu. Kader’in tanınmaz halde olan cesedi arkadaşı tarafından güçlükle teşhis edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Hande Kader’in cesedinin bulunduğu bölgede kayda değer delil bulunmaması ve herhangi bir baz istasyonuna erişim sağlanamaması nedeniyle ilk zamanlar delillerin temininde yaşanan güçlükler ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle soruşturma sürecinin uzadığı öğrenildi. Kader cinayetinin aydınlatılması için Cumhuriyet Savcısının nezaretinde, Sarıyer Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası uzmanlarının ortak çalışmaları ise devam ediyor.

En son olarak cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklandığı, soruşturma hakkında da gizlilik kararı verildiği öğrenildi.