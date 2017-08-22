Boğaziçi Rektörlüğü'nden "Hande Kader Bursu"na engel

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün (BÜLGBTİ+) Hande Kader bursu, rektörlüğün “bilgimiz yoktu” açıklaması nedeniyle iptal edildi. Rektörlüğün açıklamasına karşı BÜLGBTİ+ de açıklamada bulunarak; haberin kamuoyunda paylaşılmadan önce resmi yazışmaların yapılmış olduğunu ve üzgün olduklarını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+), bu sene bir trans öğrenciye Hande Kader Bursu vereceğini duyurdu. BÜVAK ve BÜLGBTİ+ işbirliğiyle hazırlanan Hande Kader Bursu kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir trans öğrenci 12 ay boyunca 500 TL miktarında burs alması planlanmıştı.

Ancak ‘Hande Kader Bursu’ haberinin sosyal medyada yayılmasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Hande Kader Bursu’yla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün hiçbir bilgi ve dahli bulunmadığı, haberin ardından yapılan bağışların ise an itibarıyla iade edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BÜVAK ve LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+) işbirliği sonucu, ‘Hande Kader Bursu’ ile Boğaziçi Üniversiteli bir trans öğrenciye 12 ay boyunca 500 TL burs verileceği” yönündeki habere konu olan fon ve bursa dair Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün hiçbir bilgi ve dahli bulunmamaktadır.

BÜVAK bünyesinde böyle bir fon mevcut değildir. Bu nedenle bu haberin yayınlanmanın ardından bağış yapan ve yapmak isteyenler yanlış yönlendirilmektedir.

Fon hakkındaki haber üzerine bağış yapanların hesaplarına yaptıkları bağışlar an itibarıyla iade edilmektedir."

BÜLGBTİ+: Resmi yazışmalar yapılmıştı, üzgünüz

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+), üniversite Rektörlüğünün yalanladığı Hande Kader Bursu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Hande Kader Bursu duyurusunun BÜVAK’la yapılan resmi yazışmaların ardından kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bu projenin Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübünde LGBTİ+ öğrenci bursu çağrısı ile geçen yıl Kulüp Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında kararları alınarak BÜVAK ile görüşülmüştür.

BÜVAK, kulüp resmi mail hesaplarına muhasebe departmanları aracılığıyla hesap bilgilerini ve bağışçıların açıklama kısmına neler yazmaları gerektiğini içeren yazışmaları yollamıştır. Tüm yazışmalar resmi mailler üzerinden yapılmıştır.

Belirtilen tarihlerde henüz rektör atamaları gerçekleşmediği için şu anki rektör görevinde değildi ve BÜVAK başkanı da değildi.

Hande Kader’in ölüm yıl dönümünde uygulamaya koyduğumuz projedeki hesap bilgilerini bizatihi BÜVAK’ın muhasebe departmanındaki görevlilerce bize söylenilen doğrultuda paylaştık. Açıklama kısmına “LGBTİ BAĞIŞ” yazılacaktı, bunu “HANDE KADER BURSU” olarak değiştirdik.

Medyada geniş yer bulması, ilgiyle karşılanması ve beklenmedik yoğun bağışlar karşısında 2016 yılının Kasım ayında görevine başlayan Rektörlük bağışları iade etmeye ve proje hakkında bilgilerinin olmadığına dair basına bilgilendirmede bulunmaya karar vermiştir.

Üzgünüz.

LGBTİ+ öğrenciler olarak utanç duyuyor ve bu ayrımcı uygulamayı kınıyoruz. Konu hakkındaki kararı kamuoyu vicdanına bırakıyoruz. Bağışçılarımızdan özür diliyor, yoğun ilginizin bizleri çok mutlu ettiğini ve umutlandırdığını belirtiriz."