"Hande Kader imiş adı, senden benden daha yürekli, dirisine sahip çıkamadık, bari ölüsüne sahip çıkalım!"

Zafer Arapkirli*

Bir insan ölmüş diyeler…

Çocuk daha…

Evet, benim yaşımdakilere göre, "bebe" bile sayılır...

22 yaşındaymış.

Aç kalmamak uğruna "Seks işçisi" olarak çalışıyormuş.

Haydi, senin anlayacağın dille söyleyelim:

"Şööle bööle"ymiş…

Trans diyorlar onların çevresinde. LGBT filan şeysi.

Ama bir insan.

3-5 hayvan Harbiye'den almış onu, tecavüz etmişler. Sonra da öldürüp yakmışlar.

Aynen Özgecan gibi…

Zekeriyaköy''de bulunmuş cesedi çocuğun.

"Bizim gibi biri değil" yani…

Farklı.

Ama şöyle farklı:

"İnsan Haklarını savunmak için yapılan yürüyüş, eylem ve direnişlerin en ön saflarında görülürmüş" hep.

Senden benden daha yürekli yani.

Sessiz kalma ölümüne.

Kalmayalım.

Bu çocukların sokakta, itin kopuğun zevk nesnesi, sonra da bir kuzu gibi kurbanı olmasına ses çıkaralım.

Hande Kader'miş adı.

Dirisine sahip çıkamadık.

Bari ölüsüne çıkalım.

Bizim çocuğumuz o da.

Zafer Arapkirli'nin Facebook hesabında paylaştığı mesaj