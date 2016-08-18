T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Hande Kader imiş adı, senden benden daha yürekli, dirisine sahip çıkamadık, bari ölüsüne sahip çıkalım!"

"Bir insan ölmüş diyeler, çocuk daha..."

18 Ağustos 2016 20:40

Zafer Arapkirli*

Bir insan ölmüş diyeler…

Çocuk daha…

Evet, benim yaşımdakilere göre, "bebe" bile sayılır...

22 yaşındaymış.

Aç kalmamak uğruna "Seks işçisi" olarak çalışıyormuş.

Haydi, senin anlayacağın dille söyleyelim:

"Şööle bööle"ymiş…

Trans diyorlar onların çevresinde. LGBT filan şeysi.

Ama bir insan.

3-5 hayvan Harbiye'den almış onu, tecavüz etmişler. Sonra da öldürüp yakmışlar.

Aynen Özgecan gibi…

Zekeriyaköy''de bulunmuş cesedi çocuğun.

"Bizim gibi biri değil" yani…

Farklı.

Ama şöyle farklı:

"İnsan Haklarını savunmak için yapılan yürüyüş, eylem ve direnişlerin en ön saflarında görülürmüş" hep.

Senden benden daha yürekli yani.

Sessiz kalma ölümüne.

Kalmayalım.

Bu çocukların sokakta, itin kopuğun zevk nesnesi, sonra da bir kuzu gibi kurbanı olmasına ses çıkaralım.

Hande Kader'miş adı.

Dirisine sahip çıkamadık.

Bari ölüsüne çıkalım.

Bizim çocuğumuz o da.

Zafer Arapkirli'nin Facebook hesabında paylaştığı mesaj

ETİKETLER

Hande Kadertrans cinayetleritrans cinayetleri politiktirHande Kader için ses ver

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24