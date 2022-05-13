Hande Fırat'tan Ahmet Çakar ve Mehmet Ali Erbil'e tepki: Gözünüzü de dilinizi de terbiye edin

Hürriyet yazarı Hande Fırat, oyuncu Melis Sezen'i kıyafeti üzerinden hedef alan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın sözlerini köşesine taşıdı.

Fırat, köşesinde İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Adem Sözüer'in “Dekolte veya gece kıyafeti giymenin suç olup olmadığını tartışmak dahi bir garabettir. Kanunlarımızda böyle bir suç yok. Buna karşılık insanları yaşam tarzı veya açık ya da kapalı giyiniyor diye suçlamak, onlara onur kırıcı söylemlerde bulunmak, kişilik hakları ihlali ve suçtur. Kadınlara yönelik bu tür nefret söylemleri kadına yönelik şiddetin sebeplerinden biridir. Dekolte hukukçuların değil, modacıların konusudur” dediğini aktardı.

Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kafana takma Melis Sezen. Bu arada yukarıda Adem Hoca’nın sözlerini Mehmet Ali Erbil de iyi okusun. Erbil, 'Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu' sözüyle kadınlara onur kırıcı söylemde bulunmuştur. Başta Melike Öcalan olmak üzere.

Sevgili erkekler, lütfen kadınların giydiğine, açık ya da kapalı oluşuna kafa yormayın. Kadınları kıyafetleri ile değil aklıyla değerlendirin. Mümkünse de gözünüzü de dilinizi de terbiye edin."

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