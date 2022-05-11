Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan'a yönelik sözleri tepki çekti: Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi

Oyuncu, komedyen, sunucu Mehmet Ali Erbil'in katıldığı ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a söylediği sözler gündem oldu. Ödül verkmek için sahneye çıkan Erbil, sunucu Öcalan'a "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Öcalan ise Erbil'e "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" sözleriyle karşılık verdi.

'Kaçış sendromu' hastalığı nedeniyle bir dönem zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, önceki akşam cemiyet ve magazin dergisi 'Quality of Magazine'nin 13’üncü yılı kutlamasına katıldı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptı. Geceye sunucu Öcalan ile Erbil'in arasında geçen diyalog damga vurdu.

Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Erbil'in sözleri üzerine Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek tepki gösterdi. O esnada araya giren Gökay Kalaycıoğlu ise konuyu değiştirdi.