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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

12 Mayıs 2022 13:15

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Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, televizyon dizisi olan Sadakatsiz’de rol alan oyuncu Melis Sezen’i kıyafeti nedeniyle hedef aldı. Çakar, "Geçen gün bir galaya çağırdılar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" dedi. Melis Sezen Twitter'da TT listesinin en üst sırasında yer alırken Çakar'a da tepki yağdı.

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

1227

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

1327

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

1427

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

2227

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

2327

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

2427

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

2527

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

2627

Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”

Melis SezenAhmet ÇakarMHPtepkikadınkıyafet
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