Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
12 Mayıs 2022 13:15
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Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, televizyon dizisi olan Sadakatsiz’de rol alan oyuncu Melis Sezen’i kıyafeti nedeniyle hedef aldı. Çakar, "Geçen gün bir galaya çağırdılar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" dedi. Melis Sezen Twitter'da TT listesinin en üst sırasında yer alırken Çakar'a da tepki yağdı.
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
827
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
927
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1127
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1227
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1327
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1427
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1527
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1627
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1727
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
1827
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
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Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
2127
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
2227
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
2327
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
2427
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
2527
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
2627
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”
2727
Kıyafeti nedeniyle Melis Sezen’i hedef alan MHP’li Ahmet Çakar'a tepki yağdı: “Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz”