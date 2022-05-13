Ahmet Hakan: Melis’in dekoltesini mesele eden Ahmet Çakar, meğer vaktiyle Adnancıların düzenlediği bazı etkinliklerde boy gösteriyormuş

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'i, aylar önce giydiği kıyafeti dekoltesi üzerinden "Geçen gün bir galaya çağırdılar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" diyerek hedef almasını köşesine taşıdı.

"Ahmet Çakar, Melis Sezen’in aylar önce giydiği kıyafeti aklında tutmuş ve aylar sonra televizyon ekranında bu kıyafeti diline dolamış" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Aylar önce giyilmiş bir kıyafeti ezbere alıp aylar sonra gündeme getirmenin yadırgatıcı tarafları bir yana...

Ben asıl konuya geleyim: E hani milletin kılığına kıyafetine karışılmayacaktı? E hani isteyen istediğini özgürce giyebilecekti? E hani kılık kıyafetle uğraşmak ilkellikti? E hani bazıları uzaya gider, bazıları kılık kıyafetle uğraşırdı?

Bu arada olayın başka bir boyutu daha var: Melis’in dekoltesini mesele eden Ahmet Çakar, meğer vaktiyle Adnancıların düzenlediği bazı etkinliklerde boy gösteriyormuş. Adnancı kediciklerin dekoltesi çok çoook meşhurdu malum.

Eski Milletvekili Ahmet Çakar, dekolte olgusuyla kafayı bu derece bozduysa... Adnan’ın kediciklerinin dekoltelerini neden hiç mesele etmedi acaba? Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv. Bu mudur yani?"

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TIKLAYIN - Eski MHP milletvekili Çakar, Melis Sezen’i hedef aldı: Geçen gün bir galaya çağırdılar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç