Eski MHP milletvekili Çakar, Melis Sezen’i hedef aldı: Geçen gün bir galaya çağırdılar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, televizyon dizisi olan Sadakatsiz’de rol alan oyuncu Melis Sezen’i kıyafeti nedeniyle hedef aldı. Çakar, "Geçen gün bir galaya çağırdılar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" dedi.

Çakar, “Adını falan bilmem. Geçen gün galaya çağırmışlar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” diye konuştu.