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Spor

Hamza Hamzaoğlu'nun yerine kim gelecek?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yeni hoca için çalışmalarımız var...

19 Kasım 2015 21:12

Galatasaray'ın teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yollarının ayrılmasının ardından konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, "Yeni hoca için çalışmalarımız var. Şimdilik daha fazla konuşmak istemiyorum. Öncelikle Hamza Hamzaoğlu'na veda edelim'' dedi.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde yönetici Fatih İşbecer ile birlikte Ankara'dan dönen ve havalimanından direk olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarının sorularına kısa da olsa yanıt verdi.

Başkan Özbek, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada gelecek hoca ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, ''Bugünü bir atlatalım, detaylı açıklamaları yapacağız. Şu anda yeni hoca için çalışmalarımız var. Şimdilik daha fazla konuşmak istemiyorum. Öncelikle Hamza Hamzaoğlu'na veda edelim'' ifadelerini kullandı.

Görevine son verilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen ve burada özel eşyalarını toplayan Hamzaoğlu'nun eşi ise tesislerden ayrıldı. Hamzaoğlu'nun ise akşam antrenmanından sonra hem futbolcularla hem de Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle vedalaşarak tesislerden ayrılması bekleniyor.

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