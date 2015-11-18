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Spor

Hamza Hamzaoğlu Umut Bulut hakkında ne demişti?

Hamzaoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılmasına, Umut Bulut hakkındaki açıklamalarının sebep olduğu iddia edilmişti

18 Kasım 2015 23:59

Galatasaray, bugün yaptığı açıklamada, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrılık sebebi için kulüp ya da Hamzaoğlu tarafından bir açıklama yapılmazken, akıllara ilk gelen sebep, deneyimli teknik direktörün, takımdan gönderilmesi tartışılan Umut Bulut'la ilgili açıklamaları oldu. 

Dün Florya’daki tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu, "Umut'un sözleşmesinden sonra morali nasıl? Sosyal medyada sözleşmesi uzatıldığı için tepki gösterildi” sorusuna, şu cevabı vermişti:

"Umut'un sözleşmesi otomatikman uzamasaydı dahi Umut'la sözleşme imzalayacaktım. Umut kadar sahada koşan her şeyini veren mücadelesini yapan kaç oyuncu var. Umut gibi kim mücadele ediyor bu takımda. Herkes Umut'u ağzına dolamış, vurup duruyorsunuz çocuğa. Tamam şu anda gol atamamış ama attığı goller var. Şimdiye kadar 25 gol atmış, şu kadar asist yapmış. Bir isim alıyorsunuz, yıpratmaya çalışıyorsunuz. Umut gibi kim mücadele ediyor bu takımda?

Ben oyuncularımdan Umut'tan da diğerlerinden de memnunum. Hiç de kulak asmıyorum. Sağduyulu mesajları alıyoruz ama takımı yıpratmaya yönelik eleştirilere karşıyım. Bana tepki göstereceklerse göstersinler. Her antrenman Umut'un yüzde yüz oynadığını kim biliyor? Bizim böyle oyunculara takım için savaşşan oyunculara ihtiyacımız var. Takımın menfaatlerini ön planda tutan isimlere ihtiyacımız var. Umut da bunlardan bir tanesi. Umut gibi sahada her şeyini veren kaç oyuncu var. Ağzınıza dolamışsınız vurup duruyorsunuz çocuğa"

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