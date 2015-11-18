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Spor

Abdurrahim Albayrak: Allah'ım inanamıyorum!

Hamzaoğlu'nun ayrılmasının ardında Umut Bulut gerilimi olduğu iddia edilmişti

18 Kasım 2015 23:20

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, takımının Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayırmasının ardından, "Allahım inanamıyorum" yorumunu yaptı.

Sarı kırmızılı takım, bugün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, geçen sezon 3 kupa kazanan teknik adam Hamza Hamzaoğlu'yla yolların ayırdığını duyurmuştu. Hamzaoğlu'nun görevden ayrılma sebebinin, Galatasaray'ın bir süredir sıkıntı yaşadığı Umut Bulut'a sahip çıkması olduğu iddia edilmişti. 

Abdurrahim Albayrak, konuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

 

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