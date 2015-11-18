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Spor

Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Hamzaoğlu: Yarın herkes için yeni bir gün

18 Kasım 2015 21:46

Galatasaray, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Teknik adamın ayrılık kararının, Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in Hamzaoğlu ile Umut Bulut'un sözleşmesi konusunda yaptığı görüşme sonrasında alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Hamza Hamzaoğlu’nun sözleşmesi, varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde sona erdirilmiştir. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

 

Hamzaoğlu: Yarın herkes için yeni bir gün

 

Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray camiasına bana gösterdikleri güven ve ilk günden beri verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Futbolculuk kariyerimden sonra Teknik Direktör olarak da bu camiaya hizmet etmenin, birlikte önemli başarılar kazanmanın onurunu yaşadım. Yarın herkes için yeni bir gün. Yarınların Galatasaray için yeni başarılarla dolu olmasını diliyorum."

Galatasaray'ın açıklamasından sonra sarı kırmızılı takımın internet sitesi çöktü.

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