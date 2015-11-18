Hamza Hamzaoğlu'nun gidişine Umut Bulut mu sebep oldu?

Galatasaray, İtalyan teknik adam Cesare Prandelli'nin ardından göreve gelen ve geçen sezon 3 kupa alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayırdı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz transfer dönemindeki tutumundan ötürü Hamza Hamzaoğlu'na tepkili olduğu iddia edilirken, Hamzaoğlu'nun sözleşmesinin uzatılmasına destek verdiği Umut Bulut'un ikili arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdiği belirtildi.

DHA'dan Kadir Çetinçalı'nın Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılmasının nedenleriyle ilgili olarak derlediği haberi şöyle:

Galatasaray, Hamza Hamzaoğlu ile yaşanan şok ayrılıkla sarsıldı. Geçen yıl sezon ortasında Prandelli'nin yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu bu sezonu tamamlayamadan Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yılı 3 kupa ile kapatmasına rağmen Hamzaoğlu ile yolların böyle aniden ayrılmasının nedeni neydi?

Hamzaoğlu, Umut Bulut'a sahip çıkmıştı

Galatasaray'ın genç teknik direktörünün bir gün önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Umut Bulut'un sözleşmesi otomatikman uzamasa da ben uzatırdım" şeklindeki ifadeleri, Galatasaray Yönetimi'nde ve başkan Dursun Özbek'de infial yarattı. Başkan Özbek hiç beklenmedik bir şekilde Hamza Hamzaoğlu'nu Türk Telekom Arena'ya çağırarak, bir gün Umut Bulut ile yaptığı açıklamanın hesabını sordu.

Başkan Dursun Özbek'in, Hamzaoğlu'na "Hocam biz eski sözleşmeye mecburen uyduk. Sen nasıl oluyor da kendi kendine futbolcunun sözleşmesini uzatıyorsun" diye çıkıştığı öğrenildi. Bir gün önce yaptığı açıklamada da kendisinden beklenmeyen bir sertlikte ifade kullanan Hamza Hamzaoğlu'nun da başkana aynı sertlikte yanıt verdiği ve "Madem ben takımın teknik patronuyum, oyuncumun sözleşmesinin uzatılmasına da karar verebilirim" diye konuştuğu öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Hamza Hamzaoğlu'nun gergin başlayan bu konuşmasının daha da elektriklenip tartışmaya dönüşmesi üzerine iki tarafın yolları ayırmaya karar verdikleri ortaya çıktı.

Yönetimden yeteri desteği görmedi mi?

Hamza Hamzaoğlu'nun geçen yıl takımı şampiyon yapmasına rağmen yönetimden destek görmediği ve bu yüzden büyük kırgınlık yaşadığı da öğrenilirken, başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz transfer dönemindeki tutumundan ötürü Hamza Hamzaoğlu'na tepkili olduğu da sızan bilgiler arasında. Özellikle Melo'nun gönderilmesi yönünde yönetime rapor veren ve ısrarla satılmasını isteyen Hamza Hamzaoğlu'nun Brezilyalı oyuncunun İnter'e transferi sonrasında, "Kulübün mali durumu ortada bu yüzden Melo'yu gönderdik" şeklinde açıklama yapması da başkan Dursun Özbek ile sarı kırmızılı teknik adam arasında ayrı bir sorun teşkil etmişti. Yine aynı şekilde Hamzaoğlu'nun Podolski'nin transferine karşı çıktığı ancak yönetimin buna rağmen Podolski'yi transfer ettiği sırrı da ortaya çıktı.

Ayrıca Podolski'nin goller attıktan sonra Hamzaoğlu'nun, "Bizim transfer listemizde olan bir oyuncuydu" diye açıklama yapması da Dursun Özbek'i kızdıran ayrı bir neden daha doğurmuştu. Transferde yaşanan bu gelişmeler yüzünden iki tarafın da birbirine karşı hoşnut olmadıkları ancak geçen yıl kazanılan 3 kupa ve sonrasında bu sezon Galatasaray'ın 3 cephede birden yoluna devam etmesi yol ayrımını ortadan kaldırmış gibi gözüküyordu.

Ancak Galatasaray Başkanı ile genç teknik adam arasındaki bu soğukluk, dün Hamza Hamzaoğlu'nun sözleşmesinin uzatılmasına destek verdiği Umut Bulut yüzünden bir uçuruma dönüştü. Arena'da yapılan tartışmalı toplantı sonrasın da yollar ayrıldı.

Bu arada Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yönetimden bazı isimlerin arabuluculuk yaparak teknik adamın tekrar göreve devam etmesi için uğraştığı öğrenildi. Ancak bu girişim Başkan Özbek tarafından şiddetle reddedilerek yolların ayrılması kararı alındı.