Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun yerine kim gelecek?

Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Galatasaray'da teknik direktörlük için arayış başladı. Sarı kırmızılı yönetimin listesinde, 5 teknik adam olduğu ve görüşmelere en kısa zamanda başlanacağı iddia edildi.

Radikal'in haberine göre, kulislerde Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak Mustafa Denizli, Christoph Daum, Marcelo Bielsa, Tugay Kerimoğlu ve Hikmet Karaman'ın adı geçiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Christoph Daum ile önümüzdeki günlerde görüşeceği iddia edilmişti. Daum, röportajlarında Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığını belirtmişti. Daum önceden hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Alman çalıştırıcıyı şu an boşta olması ve Türkiye'yi tanıyor olması da bir adım öne çıkartıyor.

Tecrübeli hoca Mustafa Denizli'nin ise özellikle Şampiyonlar Ligi için bir alternatif olabileceği konuşuluyor.