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Dünya

Halep'teki çatışmalarda bir Türk öldü

Suriye Devlet Haber Ajansı Halep'teki çatışmalarda öldürülenler arasında bir Türkiye vatandaşı olduğunu yayımladı

02 Kasım 2012 15:38


Suriye Devletinin Haber Ajansı SANA son dakika olarak yayınladığı haberde Halep'teki çatışmalar esnasında öldürülenlerin arasında Gaziantep nüfusuna kayıtlı bir Türkiye vatandaşı olduğunu açıkladı. Ajans, öldürülen kişinin kimliği ile cesedini yayınmladı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Halep Kentinin Kerm el-Cebel Bölgesini  teröristlerden temizleme operasyonlarını sürdüren silahlı kuvvetlerimiz, aralarında Türk uyruklu olan çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi"

SANA'ya açıklamada bulunan yetkili bir kaynak; "silahlı kuvvetlerimiz ile paralı teröristler arasında meydana gelen çatışmada aralarında Hüseyin oğlu Abdullah Karakan adlı Türk uyruklu bir kişinin bulunduğu çok sayıda teröristin ölü ve yaralı düştüler"dedi.

Kaynak; Türk uyruklu kişinin havzasında bulunan pompalı silaha da el konulduğunu ekledi.

Halep'teki çatışmada öldürülen Gaziantep nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Abdullah Karakan'ın cesedinin Türkiye'ye teslim edilip edilemeyeceği konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı.

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