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Dünya

Suriye'de şiddet Halep'te yoğunlaştı, en az 155 kişi öldü

Suriye rejim güçleri, kenti hem karadan hem de havadan bombaladı. Bombaların hedefinde çocuklar da vardı

05 Eylül 2012 12:50

 

Suriye'de şiddet dinmiyor. Hükümet güçleri dün yine Halep başta olmak üzere pek çok kentte operasyon düzenledi. Ülke genelinde en az 155 kişi hayatını kaybetti.
 
Suriye'de şiddet dün ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde yoğunlaştı. 
 
Suriye rejim güçleri, kenti hem karadan hem de havadan bombaladı. 
 
Bombaların hedefinde çocuklar da vardı. Can kayıplarının olduğu bombardıman sonrası çok sayıda çocuk yaralandı. 
 
Yalnızca Halep değil, Şam, İdlip, Hama ve isyanın çıkış noktası Dera da şiddetin hedefindeydi. 
 
Muhaliflere göre, ülke genelinde yaşanan şiddet olayları sonrası en az 155 kişi hayatını kaybetti. 
 

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