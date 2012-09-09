Halep'te çatışmalar şiddetlendi

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in doğusunda, Özgür Suriye Ordusu’nun denetimindeki bir yerleşim birimini vurduğunu duyurdu.

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in doğusunda, Özgür Suriye Ordusu’nun denetimindeki bir yerleşim birimini vurduğunu duyurdu.

Muhaliflere göre, onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırı sonucu bir bina yerle bir oldu.

Muhalifler, ordunun bombardımanı sonucu kentteki ana su boru hattının isabet almasıyla, Halep'te su sıkıntısının yaşanmakta olduğunu da söyledi.

Suriyeli muhalifler ayrıca, ordunun, başkent Şam'ın güneydoğusundaki bir semtte operasyona giriştiğini, Filistinli mültecilerin kaldığı Yarmuk kampında da çatışmaların çıktığını belirtti.