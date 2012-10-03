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Dünya

Halep'te bomba yüklü araca saldırı düzenlendi, en az 40 kişi öldü!

Suriye'deki savaş Halep'te şiddetlendi. Araçlara yüklenen bombalarla gerçekleştirilen saldırıda çoğu asker 40 kişinin öldüğü belirtildi

03 Ekim 2012 15:01

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te 4 ayrı yerde meydana gelen patlamalarda muhalifler çoğu asker en az 40 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suriye ordusu ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmaların yoğunlaştığı Halep kentinde, bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 40 kişinin öldürüldüğü, en az 90 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Manar televizyonu da Halep'te Sadullah El-Cabari Meydanı'nda düzenlenen üç bombalı saldırıda en az 40 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Haberde, patlamada yaşamını yitirenlerin büyük bir çoğunluğunun asker olduğu belirtildi.

Esed'i destekleyen El Ikbariye televizyonu da, bombalı saldırının Halep'in batısındaki Sadullah El-Cebari Meydanı'nda düzenlendiğini açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Suriyeli bir yetkili, patlamanın Suriyeli askerlerin kaldığı bir bina ile bir otelin yakınında olduğunu belirterek, "Yaralıların çoğu ağır, ölü sayısı artabilir" dedi.

Çatışmaların yoğun yaşandığı kentte, Halep'in batısında Esed güçleri, doğusunda ise Suriyeli muhalifler güçlü.

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