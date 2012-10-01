Halep'in tarihi çarşısında yangın çıktı

Halep'in denetimini ele geçirmek için çatışmaların şiddetli olduğu bir sırada, dün, kentin tarihi Medine Kapalı Çarşısı'nda yangın çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ortadoğu'nun en iyi korunmuş kapalı çarşıları arasında gösterilen yapıdaki yangınla ilgili gelen haberlerde yüzlerce dükkanın tahrip olduğu söyleniyor.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, yangın "trajedi" olarak nitelendi.

Yangın, kentteki çatışmaların üç gün boyunca yoğun olduğu sırada çıktı.

Yangının top ateşi ya da haifi silahlarla açılan ateş sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Merkezi Başkanı Kişore Rao, Associated Press Ajansı'na yaptığı açıklamada "Eski şehrin büyük bir kayıp ve trajik bir kaybı" dedi.

Çarşı, ordu ve hükümet yandaşı keskin nişancıların yerleştiği söylenen 13'ncü yüzyıldan kalma sur içinin eteklerinde bulunuyor.

Muhalif kaynaklar Reuters Ajansı'nda aktarıldığı biçimiyle, keskin nişancıların varlığının çarşıya yaklaşılmasını zorlaştırdığını söylüyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Halep'in kapalı çarşısındaki bazı dükkanlar yandı.

Çatışmaların son birkaç gündür yoğunlaştığı kentte, yangına bu nedenle zor müdahale edildiği söyleniyor.