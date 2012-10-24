Suriye hükümeti ve muhalifler bayramda ateşkes konusunda anlaştı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Kurban Bayramı'nda ateşkesi kabul etti. Yarından itibaren geçerli olacak "ateşkes" 4 gün sürecek.



BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi, Esed yönetiminin Kurban Bayramı'nda ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ateşkesin yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ateşkesi kabul ettiğini Mısır'ın başkenti Kahire'de basın toplantısı düzenleyerek açıklayan Brahimi, Suriyeli muhaliflerin ateşkes önerisini kabul ettiğini daha önce dile getirmişti.

Brahimi yarın başlayarak, dört günü kapsayacak "ateşkes"in Suriye'de siyasi bir çözümün bulunmasına zemin hazırlayacağı temennisini dile getirdi.

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Brahimi, Kurban Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesi için geçtiğimiz hafta Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Beşşar Esed'le görüşmüştü.



'Genel af' ilanı



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed dün de, 23 Ekim tarihine kadar işlenen tüm suçlar için "genel af" ilan ettiğini açıklamıştı.

Suriye devlet televizyonunda dün yapılan açıklamada, "genel af"ın rejim tarafından "terörist" olarak nitelendirilen Suriyeli muhalifler için geçerli olmadığı vurgulanmıştı.