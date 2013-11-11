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Halaçoğlu: Vali Coş, zamanında Başbakan Erdoğan'ı aklayan müfettişti

MHP'li Halaçoğlu, kendisini protesto eden bir kadına 'gavat' diye hakeret etmesiyle gündeme gelen Adana Valisi Coş ve Başbakan Erdoğan hakkında bir iddia ortaya attı

11 Kasım 2013 21:27

 

MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Çoş’la ilgili olarak, “Adana Valisi Coş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Belediye başkanlığı döneminde aklayan müfettiştir” dedi.
Yusuf Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden attığı tweetle dikkat çekti. Halaçoğlu, Adana’daki 10 Kasım töreninde protestocu vatandaşlarla yaşadığı diyalogla gündeme gelen Adana Valisi Hüseyin Avni Çoş’a yönelik olarak, kendine ait hesaba, “Adana Valisi Coş’un, Başbakanın Belediye başkanlığı döneminde onu aklayan müfettiş olduğunu biliyor musunuz? Eski kulağı kesiklerden” diye yazdı. Halaçoğlu, ayrıca konuyla ilgili olarak bir takipçisine de facebook üzerinden, “Vali, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 30.01.2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. Sanırım Sn. Başbakanın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki görevini öğrenmişsinizdir” diye cevap verdi.

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