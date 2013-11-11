AKP'li Küçükaydın 'Coş devlet terörü estiriyor' demişti

Kendisini protesto eden vatandaşa "gavat" diyerek hakaret eden ve muhalefetin yanı sıra hükümetin de tepkisini çeken Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, gündeme ilk defa gelmiyor. AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Meclis Başkanlığı'na hakkında birçok soru önergesi verilen Vali Coş ile ilgili iddiaları dile getirdi. Küçükaydın'ın iddiasına göre, Vali Coş, yasadışı dinlemelerde bulumuş, dinlemelerin hedefine de milletvekilleri ve belediye başkanlarını yerleştirmişti. Küçükaydın, Vali Coş'u "devlet terörü estirmekle" de suçlayarak, görev yaptığı her ilde, kamuya ait inşaat ihalelerini aynı müteahhite verdiğini belirtmişti

Ali Küçükaydın, Coş hakkındaki şikayetlerini İçişleri Bakanı Muammer Güler'e mektup yazarak iletmişti. Küçükaydın'ın 20 Şubat tarihli mektubunda dile getirdiği iddialar şöyle:

'Görev yaptığı her yerde aynı müteahhit'

"Bingöl Valiliği’nden başlayarak H.A. isimli müteahhiti gittiği her ile beraber götürdüğü inkarı mümkün olmayacak şekilde ortadadır. Zira bu kişinin valinin gittiği; Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın illerinde kamuya ait işler yapmıştır. Hepsi de belgelidir. Aynı müteahhidi Adana Valisi olur olmaz Adana’ya da taşımış, lüks bir büro açılmış, bazı bürokratlar akşamları bu binaya çağrılmak suretiyle ihaleler yönlendirilmek istenmiştir. Buna itiraz etme cesaretini gösteren elemanlar açığa alınarak görev yerleri değiştirilmiştir."

'Vali bizi dinletiyor'

Küçükaydın, yasadışı dışı dinletmeleri ise şöyle anlatıyor:

"Vali ciddi bir telefon dinletme hastalığına müpteladır. Güvenlik güçlerini kullanarak milletvekillerini, belediye başkanlarını yasal olmayan şekilde dinlettiği ve dinlemelerin belli yerlere servis edildiği kuvvetle muhtemeldir.

Müteahhitin ölümünden sonra bu sefer de ihalelerin önemli kısmının B. adlı firma aracılığıyla yönlendirildiği iddia edilmektedir. Bütün bu sıraladığım hususlar Avni Coş’un marifetlerinden bir bölümüdür ve hepsinin ispatı vardır. Ben bu konuları önceki bakan İdris Naim Şahin ve Bakan Yardımcısı Osman Güneş’e şifahi olarak açık anlattım, müfettiş istedim. Şimdi yazılı olarak size sunuyorum"

Telefon dinleme iddiası Meclis'e taşındı

AK Partili Küçükaydın'ın Vali Coş hakkındaki telefon dinleme iddialarının gündeme gelmesinin ardından, CHP konuyu Meclis'e taşındı. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Vali Coş hakkındaki iddialar ile AKP milletvekili Küçükaydın’ın mektubu konusunda TBMM’ye önerge vererek, Vali hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sordu. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise soru önergesine verdiği yanıtta, iddialar hakkında değil ama iddiaları ortaya atanlar hakkında dava açıldığını söyledi. Güler, soru önergesi yanıtında ‘’Organize bir biçimde devlet erkanına Adana Valisi Hüseyin Avni Coş hakkında bir takım iddiaları içeren yüzlerce mektup gönderilmiş, faillerin bulunup cezalandırılması konusunda yargıya başvurulması üzerine mektupları gönderenler hakkında, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesinde iftira suçlamasıyla dava açılmıştır. Aynı iddiaları yerel basında tekrarlayan gazeteciler hakkında da Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde iftira suçlamasıyla dava açılmıştır" dedi.

Vali Coş hakkında, hem CHP'li, hem MHP'li vekiller de ayrı ayrı yazılı soru önergeleri verdiler. MHP Adana milletvekili Seyfettin Yılmaz önce TBMM'de bir konuşma yaparak, Vali Coş'un Adana Demirspor Kulübü yönetimine müdahale ettiğini, bazı iş adamlarını tehdit ettiğini öne sürdü. MHP'li Yılmaz, Meclis'e bu konuda bir de soru önergesi de verdi. Vali Coş da, MHP'li Yılmaz hakkında 10 bin liralık tazminat davası açtı.