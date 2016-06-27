Hakkâri Dağlıca'da askeri üsse saldırı; 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Hakkâri'nin Dağlıca ilçesinde üs bölgesine yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından yapılan saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Saldırıda şehit olan askerin Uzman Çavuş 26 yaşındaki Mehmet Aslangiray olduğu belirtildi. 2 yıllık asker olduğu belirtilen şehit Aslangiray'ın iki kız kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

TSK'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Haziran 2016 Pazar günüHakkari ili Yüksekova ilçesi kırsalında yürütülmekte olan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce uzak mesafeden yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu alçakça saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" dendi.