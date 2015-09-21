Dağlıca'ya yapılan saldırıda yaralanan uzman çavuş Melih Garip Ünsal şehit oldu!

Hakkari’nin Dağlıca bölgesindeki PKK tarafından yapılan terör saldırısı sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) 14 gün sonra şehit düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre 6 Eylül günü Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde meydana gelen ve 16 askerin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal'ın (28), yaklaşık 14 gün tedavi gördüğü Ankara GATA’da Pazar günü gece saat 01.00 sıralarında şehit olduğu öğrenildi.

Şehit Ünsal’ın Mamak ilçesi Kayaş Caddesi TCDD lojmanlarında yaşayan babası Baki Ünsal ve Annesi Münevver Ünsal’ın evine ateş düştü. Şehit Ünsal’ın evinin bulunduğu cadde Türk bayraklarıyla donatılırken, Mamak Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziye için gelenler kabul edildi.

Şehit Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal için bugün saat 15.30’da GATA’da tören düzenleneceği belirtildi. Törenin ardından, Şehit Uzman Çavuş’un ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.