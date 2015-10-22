Dağlıca'da operasyondaki askerlere yıldırım çarptı: 3 şehit

Dağlıca'da operasyona bulunan Jandarma Özel Harekatı Timi'ne (JÖH) yıldırım isabet etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralı askerler, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Ekim 2015 tarihinde saat 15.30'da Hakkâri Yüksekova bölgesinde operasyon icra eden unsurlarımızın üzerine yıldırım düşmesi sonucu kahraman 3 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman 12 silah arkadaşımız ise hastanede ayakta tedavileri yapılarak müşahade altında tutulmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; olay nedeniyle ayakta tedavi gören kahraman silah arkadaşlarımıza şifalar temenni ediyoruz."