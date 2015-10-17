Yine Dağlıca, iki tabur komutanı 40 gün arayla şehit oldu

Kuzey Irak sınırına sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki taburun iki komutanı, 40 gün arayla şehit edildi. 7 Eylül'de PKK'lılar tarafından yola döşenen mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucunda yanındaki 15 askeriyle birlikte Yarbay İlker Çelikcan şehit olurken; aynı göreve atanan Yarbay İhsan Ejdar da bugün (17 Ekim) çıkan çatışmada şehit oldu.

Dağlıca bölgesinde, PKK'lılarla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 6 asker de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan askerlerden birinin Tabur Komutanı Yarbay İhsan Ejdar olduğunu açıkladı.

DHA'da yer alan haberde, Şehit Yarbay İhsan Ejdar'ın apartman komşularından Cenk Kadıoğlu, Ejdar'ın terfi alarak tabur komutanı olmasının ardından Kurban Bayramı'nda ailesiyle ve komşularıyla vedalaştığını belirterek, "Terfi oldu, sevindi. Düşünceliydi. 'Ben gidiyorum ama tekrar gelirim, gelemem' diyerek bütün komşularıyla, annesiyle, babasıyla, çocuğuyla, eşiyle, herkesle vedalaştı. En son üzücü haberi aldık" dedi.

Dağlıca'da 7 Eylül günü PKK'lılar tarafından yola döşenen mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucunda 16 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerlerden biri, Ağustos'ta yapılan Yüksek Askeri Şura'da yarbaylığa terfi edenTabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'dı.

Denizden 1400 metre yükseklikte, 3 bin metre yükseklikteki dağlarla çevrelenen Dağlıca köyünde, 1994 yılına kadar jandarma karakolu bulunuyordu. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında daha önce bir jandarma karakolu bulunan köye, ilk kez 1994 yılında 400 ila 600 askerden oluşan bir tabur yerleştirildi.

Bu taburu yerleştiren dönemin Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı, emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bölgeyi "Bir kuyu hayal edin, ama bu kuyunun tabanı ve ağzı geniş olsun. Siz tabandasınız. Kuyunun ağzında da etrafı çevrili, dağlar, kayalıklar, yükseltiler var. Orada da PKK var" diye tarif etmişti.

Pamukoğlu, bugünkü saldırıyla birlikte bu yıl toplamda 21 saldırının düzenlendiği köyün TSK için önemini, "Oranın doğusu İkiyaka Dağları'na açılır. Batısı Oramar'a açılır. Oramar'da PKK'nın boşalttığı beş köy vardır, bizim Alandüzü dediğimiz yer. Beş dağın arasında PKK'lılar yaşar. Orası bir vadiyle Kuzey Irak'taki Avaşin kampına bağlıdır. Dağlıca çok kritik bir mevkidir. Hem İkiyaka dağları, hem Oramar hem de Oramar'ın hemen aşağısında, 8-10 kilometre ötesindeki PKK'nın Kuzey Irak'taki kampı nedeniyle" sözleriyle açıklamıştı.

1999 yılında Abdullah Öcalan'ın isteğiyle PKK'dan Türkiye'ye teslim olan sekiz kişiden biri olan Demokratik Toplum Kongresi'nden Seydi Fırat da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bölgenin PKK için önemini şöyle anlatmıştı:

"Dağlıca birincisi stratejik bir yerdir, Gever (Yüksekova) ve Hakkari'ye açılan bir yerdir. Devlet de orayı stratejik bir alan olarak görüyor. Önemli bir gücü orada barındırıyor."