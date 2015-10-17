Dağlıca'da 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 6 askerin de yaralandığını duyurdu.

Genelkurmay'dan yağılan açıklama şöyle:

17 Ekim 2015 tarihinde, Dağlıca bölgesi ve civarında yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; biri ağır olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonda şu ana kadar 17 terörist etkisiz hale getirilmiş olup çatışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Şehit askerlerden biri tabur komutanı

Çatışmada hayatını kaybeden askerlerden birini tabur komutanı İhsan Ejdar olduğu belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olan 43 yaşındaki Yarbay İhsan Ejdar'ın şehit haberi ailesine bildirildi. Şehit Yarbay Ejdar'ın, Ankara Çankaya'da oturan ailesine acı haber, sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından verildi. Ejdar Ailesi'nin oturduğu apartmana bayraklar asıldı.

Kurban Bayramı'nı ailesinin yanında geçiren şehit Yarbay Ejdar'ın göreve dönerken komşuları ve yakınlarıyla helalleştiği helalleştiği belirtildi. Şehit Yarbay İhsan Ejdar'ın apartman komşularından Cenk Kadıoğlu, acı haberi komutanlardan aldıklarını söyleyerek "Terfi oldu, sevindi. Düşünceliydi. 'Ben gidiyorum ama tekrar gelirim, gelemem' diyerek bütün komşularıyla, annesiyle, babasıyla, çocuğuyla, eşiyle, herkesle vedalaştı. En son üzücü haberi aldık. Komutanlarımız geldi, haberi verince hepimiz yıkıldık. Ülke sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.

Şehit Yarbay İhsan Ejdar için sala verildi. Salayı veren imam ardından vefat edeni "Güneydoğuda görev yapan Yarbay Ejdar şehit düşmüştür" diye duyurdu.



Şehit Yarbay İhsan Ejdar'ın 1972 doğumlu olduğu, evli ve bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.

Daha önce de 16 asker şehit olmuştu

Dağlıca'da 7 Eylül'de PKK'lılarca kurulan pusu sonucu bir kurmay yarbayın da aralarnda bulunduğu 16 asker hayatını kaybetmişti.