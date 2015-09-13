Dağlıca'dan yaralı olarak kurtulan asker yaşananları anlattı: Herkes bizi öldü sandı

Dağlıca’da 16 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Adıyamanlı gazi Tankçı Er İbrahim Halil Özer, geçirdiği ameliyat sonrasında yaşadıklarını anlattı. Özer “İlk önce bizim tankı patlatmaya çalıştılar ancak arkamızdaki kobrayı havaya uçurdular. Bizler yaralandık. Biz yaralandıktan sonra yaklaşık yarım saat kadar çatışma yaşandı. Bizi herkes öldü zannetti” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve 4 dişi çekilen gazi Özer'in 7 aylık asker olduğu öğrenildi. Özer ailesinin akrabaları ve dostları gazinin geldiğini duyunca eve akın ettiler. Saldırıda çenesinden yaralanan ve konuşamayan İbrahim Halil Özer yaşadıklarını yazarak anlattı.



‘Desteğe giden ekibin içerisindeydim’





İbrahim Halil Özer, kendisinin pusuya düşürülen ve tabur komutanının bulunduğu konvoya desteğe giden ekibin içerisinde olduğunu belirterek, “Bize haber geldi. Tabur komutanının içerisinde bulunduğu konvoya saldırı gerçekleştirildiği ve pusuya düşürüldüğü söylendi. Bizden acil destek istendi. Bizim tank mürettebatı 4 kişi ve hepimiz tank içerisindeydik. Acil destek istenince hemen belirtilen bölgeye hareket ettik. Normal şartlarda tank ile ilerlerken biz yolları mayınlardan temizleyerek ilerliyorduk” dedi.



‘Kobrada bulunan arkadaşlarım şehit oldu’





Gazi Özer, kendi tanklarındaki herkesin yaralandığını dile getirerek, “Bölgeye giderken mayın patladı ve bizim araçtaki herkes yaralandı. İlk saldırıya uğrayan konvoy ve bizim arkamızdan gelen kobradaki arkadaşlarımız şehit oldu. Arkamızdan gelen kobrada bakımcı astsubayımız ve benim arkadaşlarım da vardı. Hepsi şehit oldu” ifadelerini kullandı.



‘Bizi herkes öldü sandı’





Olay yerine yaklaştıklarında pusuya düşürüldüklerini anlatan gazi Özer, “İlk önce bizim tankı patlatmaya çalıştılar ancak arkamızdaki kobrayı havaya uçurdular. Bizler yaralandık. Biz yaralandıktan sonra yaklaşık yarım saat kadar çatışma yaşandı. Bizi herkes öldü zannetti. Allah’ın yardımıyla patlamayla birlikte düştüğümüz çukurdan çıktık. Ağır silahlarla bize saldırdılar. Hepsi pusuda bize ateş ediyorlardı. Çok fazla kişi oldukları açılan ateşten belliydi. Allah’a şükürler olsun kurtulduk. Şehit olan arkadaşlarıma üzülüyorum. Yaşananlar gözümün önünden gitmiyor. Bize dua eden, arayıp soran herkesten Allah razı olsun” dedi.



Anne Naime Özer, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Çok mutluyum ve böyle güzel bir his yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Oğlum aslan gibi yanımda. Sağ salim yanımıza geldi. Onunla gurur duyuyorum. Onu sağ salim görünce dünyalar benim oldu. Van’a gittiğimde oğlumu sağ salim görünce dünyalar benim oldu. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Teyze Emine Çetin ise, “Allah’ımızdan bu günleri istedik ve duamız kabul oldu. Oğlumuz sağ salim evine geldi, dünyalar benim oldu. Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Şehit ailelerine ise bol sabırlar diliyorum” diye konuştu.