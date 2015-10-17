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Erdoğan: Dağlıca'da şehit olan askerlerimizden biri tabur komutanımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlıca'da 3 askerin şehit olduğu çalışmanın sürdüğünü söyledi

17 Ekim 2015 20:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dağlıca'da 3 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Çatışmanın sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Ş"ehit askerlerimizden biri tabur komutanımız" dedi.

Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Veriler çok, çalışmalar devam ediyor. İlgili savcılar çalışmaları sürdürüyorlar. Çok fazla uzun sürmez. Neticeye götürecek öğeler var. Şuanda farklı yorumlar yapılıyor bu yorumlara itibar etmemek lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlıca'da 3 askerin şehit edilmesine ilişkin "Operasyonlarımız durmayacak, devam edecek. Biz vatanımızdaki mücadelede sulhu ve sükunu sağlayana kadar operasyonların devamını göreceksiniz" dedi. Erdoğan, şehit askerlerden birinin tabur komutanı olduğunu açıkladı. 

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne su temin edilmesini öngören projenin açılış töreni için KKTC’de bulunan Erdoğan, bugün Irak sınırındaki Dağlıca’da güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında çıkan ve 3 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı çatışmayla ilgili "Biz bu vatanı üç beş çapulcuya bir defa bırakamayız. Hele hele teröristler, asla. Bunlarla, bu mücadele sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

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