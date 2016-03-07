Dağlıca'da PKK ile asker arasında çatışma

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK ile asker arasında çatışma çıktı. Bölgeden gelen haberlere göre, çatışmanın ardından iki helikopterin de katıldığı bir operasyon başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bir grup PKK'lı, Hakkari Dağlıca bölgesindeki askeri birliğe saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri tarafından tespit edilen PKK’lılara ateşle karşılık verildi.

Bölgedeki askeri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Sayıları tespit edilemeyen PKK’lıların, güvenlik güçlerinin açtığı yoğun ateş sonucu kendilerine ait silah ve mühimmatı bırakarak kaçtığı belirtilirken, çatışmada şehit yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Çatışma sonrası arazide yapılan aramada PKK’lılara ait çok sayıda silah ve mühimmat ile geçirildi.

Dağlıca'da 2015 yılının Eylül ayında PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda, 16 asker şehit olmuştu.