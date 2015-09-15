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16 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısında 3.2 ton patlayıcı kullanılmış!

Saldırıda 'Toll Sarya' yöntemi kullanıldığı belirtildi

15 Eylül 2015 11:26

Dağlıca’da 16 asker şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili TSK tarafından hazırlanan rapora göre birbiriyle bağlantılı, her biri 400 kilodan oluşan 8’li ‘Toll Sarya’ düzeneği kullanıldı. Bomba düzeneğinin toplam ağırlığı 3.2 ton olarak kaydedildi.

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden 13 polisin şehit olmasına ilişkin olarak güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilerde 1 ton patlayıcı kullandığı iddia edilmiş, AA'nın soruşturma bilgilerine yer verdiği haberde patlayıcı miktarına değilmemişti.  

Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde 6 Eylül’de PKK’lılarca düzenlenen bombalı saldırıda 16 asker şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olayın ardından başlatıığı kapsamlı araştırmada PKK’nın 3 bin 200 kilo patlayıcı kullandığı belirtildi.


‘Toll Sarya’ yöntemi

 

Milliyet'te yer alan habere göre, birbirine pil, kablo ve telsizle birbirbine bağlı ‘El Yapımı Patlayıcılar’ (EYP) ya tek tek, ya iki seferde ya da hepsi birden patlatılabiliyor. TSK’nın Dağlıca Raporu’nda da terör eyleminde bu yöntemin kullanıldığına dikkat çekildi.

 

5 tanesi patlatıldı

 

Dağlıca Raporu’na göre, olay yerine giden Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) sekizli Toll Sarya’nın 3 düzeneğini tespit etti ve bunların imhasını gerçekleştirdi. Ancak dördüncü düzeneğin patlatılmasından sonra METİ’ye ait kobralar zarar gördü. METİ Timi’ne desteğe gelen JÖH timleri de kalan 4 Toll Sarya düzeneği ile pusuya düşürüldü.

 

 

 

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